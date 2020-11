BNR: Rata anuală a inflației va coborî la 2,1% la sfârșitul lui 2020 Nivelul inflației estimat pentru acest an a coborat la 2,1% conform estimarilor Bancii Naționale a Romaniei din Raportul asupra inflației, cu 0,6 puncte procentuale mai puțin decat in prognoza anterioara. De asemenea, rata inflației prognozata pentru trimestrul al treilea din 2020 este de 2%. „Ulterior publicarii Raportului din luna august 2020 s-au concretizat unele presiuni dezinflationiste mai semnificative induse preponderent de componente exogene ale cosului de consum, pe segmentul preturilor volatile ale alimentelor si, respectiv, al celor ale combustibililor”, explica BNR prognoza in scadere.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

