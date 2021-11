Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei IPC este proiectata la valoarea de 7,5% in luna decembrie 2021 si este prevazuta sa se tempereze, pana la 5,9 % la sfarsitul anului viitor, potrivit Raportului asupra inflatiei al Bancii Nationale a Romaniei, conform agerpres. "Rata anuala a inflatiei IPC este proiectata la…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri, 10 noiembrie, de Institutul National de Statistica…

- “In ceea ce priveste evolutiile viitoare, membrii Consiliului au aratat ca, potrivit noilor date si analize, rata anuala a inflatiei va creste probabil mult mai pronuntat pe orizontul scurt de timp decat s-a anticipat in prognoza din luna august, care indica un varf de 5,6% in decembrie 2021 si un nivel…

- “Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 5 octombrie 2021, a hotarat urmatoarele: majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50% pe an, de la 1,25% pe an, incepand cu data de 6 octombrie 2021; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- ​​Marți, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României a hotarât majorarea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,50 la suta pe an, de la 1,25 la suta pe an, începând cu data de 6 octombrie 2021; majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5,3% in luna august 2021, de la 5% in iulie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,92%, marfurile alimentare cu 2,7%, iar serviciile cu 2,97%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Conform INS, preturile de…