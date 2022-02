Stiri pe aceeasi tema

- Scenariul actual al Bancii Nationale a Romaniei, intocmit pe baza datelor disponibile si a reglementarilor in vigoare, evidentiaza o inrautatire considerabila a perspectivei pe termen scurt a inflatiei, sub impactul puternic al socurilor pe partea ofertei, in principal al preturilor la energie, in trimestrul…

- “Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 9 februarie 2022, a hotarat urmatoarele: majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat miercuri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an, de la 2,00 la suta pe an, majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,50 la suta pe an, de la 3,00 la suta pe an si…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS).„Preturile…

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei a decis, in ședința de astazi, 10 ianuarie 2022, pe baza evaluarilor și a datelor disponibile in acest moment, precum și in condițiile incertitudinilor ridicate, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,00 la suta pe an,…