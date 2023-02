Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei va scadea, probabil, in trimestrul I 2023, in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent, potrivit Minutei sedintei de politica monetara a Consiliului…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 10 ianuarie 2023, a hotarat urmatoarele:majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2023;majorarea ratei dobanzii pentru…

