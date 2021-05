Stiri pe aceeasi tema

- Conform celor mai noi analize realizate de Banca Naționala a Romaniei (BNR) se estimeaza ca in lunile ce urmeaza vom avea de-a face cu un nou val de scumpiri. Scumpiri medii de 4,1% spre finalul acestui an și de 10% inca din luna iulie pentru prețul gazelor naturale. Principalele aspecte precizate in…

- BNR a revizuit in sens ascendent rata anuala a inflatiei, estimand 4,1% in decembrie, cu 0,7 puncte peste prognoza din martie: „rata anuala a inflatiei se va inscrie pe o traiectorie pronuntat ascendenta in lunile urmatoare”. Rata anuala a inflatiei se va inscrie pe o traiectorie pronuntat…

- In trimestrul al doilea al anului 2021, rata anuala a inflației iși va inversa traiectoria și va inregistra o tendința ascendenta, atingind ținta inflației de 5% la finele orizontului de prognoza, releva cel de-al doilea raport asupra inflatiei din acest an, publicat de Banca Nationala a Moldovei (BNM).…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,1% in luna martie a acestui an, de la 3,2% in luna februarie. Scaderea a avut loc in condițiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 4,37%, marfurile alimentare cu 1,59%, iar serviciile cu 2,21%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Rata anuala a inflatiei va continua probabil sa creasca treptat in acest an pana in proximitatea limitei de sus a intervalului tintei, implicit sa depaseasca considerabil valoarea de 2,5 la suta anticipata anterior pentru semestrul II 2021, potrivit minutei sedintei de politica monetara a Consiliului…

- Rata anuala a inflatiei IPC este anticipata a-si mentine tendinta ascendenta pana la finalul anului, cand va atinge nivelul de 3,4%, urmand sa atinga nivelul de 2,8% la sfarsitul anului 2022, se arata in Raportul asupra inflatiei al Bancii Nationale a Romaniei, conform Agerpres. Citește și:…

- Dupa o ampla creștere înregistrata în luna ianuarie a anului curent, pe fondul majorarii tarifelor la energia electrica și a prețurilor combustibililor, rata anuala a inflației IPC este anticipata a-și menține tendința ascendenta pâna la finalul anului, când va atinge nivelul…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca treptat pe parcursul anului 2021 pana in proximitatea limitei de sus a intervalului tintei, sub impactul socurilor pe partea ofertei, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei transmis luni AGERPRES. "In sedinta de astazi (luni, n.r.), Consiliul…