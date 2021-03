BNR prognozează o inflaţie de 3,4% pentru finalul acestui an Rata anuala a inflatiei IPC este anticipata a-si mentine tendinta ascendenta pana la finalul anului, cand va atinge nivelul de 3,4%, urmand sa atinga nivelul de 2,8% la sfarsitul anului 2022, se arata in Raportul asupra inflatiei al Bancii Nationale a Romaniei. "Dupa o ampla crestere inregistrata in luna ianuarie a anului curent, pe fondul majorarii tarifelor la energia electrica si a preturilor combustibililor, rata anuala a inflatiei IPC este anticipata a-si mentine tendinta ascendenta pana la finalul anului, cand va atinge nivelul de 3,4%. Aceasta evolutie este asociata exclusiv dinamicii componentelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

