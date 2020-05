BNR prognozează o inflație de 2,8%, la finalul anului Banca Naționala a României (BNR) estimeaza o inflație de 2,8% pentru sfârșitul acestui an, potrivit raportului publicat vineri. Pentru finalul celui de-al doilea trimestru proiecția este de 2,7%, iar pentru sfârșitul celui de-al treilea: 3%.



"Scenariul de baza al proiecției macroeconomice este condiționat de un set de ipoteze specifice contextului pandemic actual. Astfel, s-a presupus relaxarea graduala a masurilor de distanțare sociala începând cu a doua parte a trimestrului II, atât în România, cât și în celelalte țari…

Sursa articol: hotnews.ro

