- Banca Nationala a Romania prognozeaza o inflatie de 11,2% la finalul trimestrului II din 2022, de 10,2% la finalul trimestrului III din acest an si de 9,6% la sfarsitul trimestrului IV din 2022, conform Raportului trimestrial asupra inflatiei publicat vineri. "Traiectoria prognozata a ratei…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeza creditele contractate inainte de luna mai 2019, a ajuns joi la 3,53%, in urcare fața de nivelul de 3,29%, inregistrat miercuri, potrivit datelor afișate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) și citate de catre Ziarul Financiar.Creșterea…

- INS anunța ca in Romania, in luna noiembrie a anului trecut, a scazut numarul casatoriilor și a crescut cel al divorțurilor. Evoluția este diferita in ceea ce privește nașterile și decesele. Comparațiile sunt facute cu luna octombrie din 2021 și cu luna noiembrie din 2020.

- Barajul Colibița din județul Bistrița Nasaud nu indeplinește condițiile de funcționare in siguranța și prezinta riscuri pentru o mare parte din județ pentru ca exista posibilitatea ca acesta sa cedeze, se arata in nota de fundamentare a proiectului de Hotarare a Guvernului privind reaprobarea obiectivului…

- Preasfințitul Parinte Sofronie, Episcopul Ortodox Roman al Oradiei, a participat vineri, 10 decembrie, la evenimentul aniversar ce a marcat implinirea a 100 de ani de relații diplomatice intre Romania și Japonia. Manifestarea a avut loc la Cetatea Medievala a Oradiei și a fost organizata de Ambasada…

- Economia Romaniei nu a aratat niciodata mai bine ca acum, din perspectiva structurala, si nu a fost niciodata atat de rezistenta, este de parere Andrei Radulescu, director Analiza macroeconomica, Banca Transilvania. „Daca ne uitam la ce s-a intamplat in Romania, o sa observam ca inca de la debutul pandemiei…

- Economia nu se poate izola de problemele inflației în creștere, blocajele lanțului de aprovizionare și pandemie, scriu economiștii OTP Bank într-o analiza transmisa joi. Potrivit acestora, recuperarea economica a încetinit substanțial în al treilea trimestru al anului, iar o…