BNR: Prelungirea războiului din Ucraina şi extinderea sancţiunilor impuse Rusiei generează incertitudini şi riscuri considerabile la adresa perspectivei activităţii economice ”In ceea ce priveste evolutiile viitoare, membrii Consiliului au aratat ca, potrivit noilor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua sa creasca pana la mijlocul trimestrului III, dar intr-un ritm vizibil incetinit, urcand astfel moderat peste valorile evidentiate pe orizontul scurt de timp de cea mai recenta prognoza pe termen mediu. S-a reamintit ca prognoza din luna mai anticipa un varf al dinamicii inflatiei de 14,2% in iunie 2022, urmat de o descrestere doar graduala pe parcursul a patru trimestre, insa mai alerta apoi, implicand coborarea acesteia la niveluri de o cifra abia in semestrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Prelungirea razboiului din Ucraina si extinderea sanctiunilor impuse Rusiei genereaza incertitudini si riscuri considerabile la adresa perspectivei activitatii economice, implicit a evolutiei pe termen mediu a inflatiei, arata Minuta sedintei de politica monetara a BNR.

- Rata anuala a inflației va continua sa creasca pana la mijlocul trimestrului III, sub impactul șocurilor pe partea ofertei, dar intr-un ritm vizibil incetinit, urcand astfel moderat peste valorile prognozate in luna mai pe orizontul scurt de timp, susțin reprezentanții BNR. Determinante pentru inrautațirea…

- ”Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua sa creasca pana la mijlocul trimestrului III, sub impactul socurilor pe partea ofertei, dar intr-un ritm vizibil incetinit, urcand astfel moderat peste valorile prognozate in luna mai pe orizontul scurt de timp. Determinante pentru inrautatirea…

- ”In ceea ce priveste evolutiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au aratat ca evaluarile actualizate releva o noua deteriorare considerabila a perspectivei inflatiei pe intregul orizont de prognoza. Astfel, rata anuala a inflatiei este asteptata sa isi accentueze cresterea in trimestrul…

