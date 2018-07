Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a depasit pragul de semnal de 6% in privinta riscurilor de pe piata imobiliara, dar nu suntem foarte departe de acesta, a atentionat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Liviu Voinea, viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). ‘Anul trecut, Comitetul European de Risc Sistemic,…

- Oferta de pe piata romaneasca de jucarii devine tot mai variata, producatorii si comerciantii raportand an de an rezultate financiare in crestere. Potrivit studiului realizat de compania KeysFin, pe fondul cresterii veniturilor romanilor, piata...

- Comisia Europeana considera ca Romania nu asigura independența Bancii Naționale (BNR) fața de Guvern, acesta fiind unul dintre criteriile de aderare la zona euro. In prezent, Rominia nu intrunește 3 din 4 condiții de aderare la zona euro.

- Preturile apartamentelor, caselor si terenurilor din Alba Iulia au crescut constant in ultimii ani, fiind cu circa 10% mai mici decat inainte de criza economica din 2008, iar oamenii de afaceri din judet, care au alte business-uri, incep sa construiasca locuinte.

- Retailerul Mega Image retrage de pe piata un sortiment de branza frantuzeasca in urma unei informari primite de la furnizorul produsului cu privire la o suspiciune de contaminare cu Escherichia Coli O26, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). „Astazi…

- Punctul National de Contact RASFF Romania a fost notificat joi de catre Punctul European de Contact RASFF asupra unei retrageri initiata de compania Mega Image pentru sortimentul de branza Reblochon de Savoie au lait cru 450g, arata un comunicat al ANSVSA.

- A treia cea mai mare banca din Romania, din punct de vedere al valorii activelor, BRD, a anuntat joi ca afacerile din operatiuni de factoring au atins pragul de 1,1 miliarde euro in 2017, la o cota de piata de 24%. Pe o piata dinamica, cu cresteri de la an la an – 13% in 2017, 10% in…

- In ciuda ciclului tarziu in care se afla, piata imobiliara globala ofera investitorilor randamente bune si o perspectiva pozitiva la nivel mondial, potrivit raportului Emerging Trends in Real Estate – The Global Outlook for 2018, o analiza anuala care masoara intentiile investitorilor la nivel…