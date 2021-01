BNR: Persistă incertitudini semnificative privind dimensiunea şi instrumentele consolidării bugetare din acest an ”Se prefigureaza insa o schimbare importanta in conduita viitoare a politicii fiscale si a celei de venituri, au aratat in repetate randuri membrii Consiliului, inclusiv in raport cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu a BNR, in conditiile in care potentiala tinta de deficit bugetar pentru 2021 si unele masuri anuntate/adoptate deja de noul Guvern – precum cea privind plafonarea temporara a salariilor din sectorul bugetar –, fac probabila initierea in acest an a necesarei consolidari bugetare, cu implicatii favorabile inclusiv asupra primei de risc suveran si, in final, asupra costurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se prefigureaza o schimbare importanta in conduita viitoare a politicii fiscale si a celei de venituri, dar persista totusi incertitudini semnificative in ceea ce priveste dimensiunea si instrumentele consolidarii bugetare din acest an si in perspectiva, potrivit minutei sedintei de politica monetara…

- ”Se prefigureaza o schimbare importanta în conduita viitoare a politicii fiscale și a celei de venituri”, au aratat în repetate rânduri membrii Consiliului de Administrație al BNR, potrivit minutei ședinței din 15 ianuarie, în condițiile în care potențiala ținta…

- Un nivel mai scazut al ROBOR la 3 luni a fost atins pe 29 septembrie 2017, de 1,58%. Indicele ROBOR la 6 luni a coborat de la 1,94% la 1,72%. Este cel mai scazut nivel al ROBOR atins dupa 29 septembrie 2017, cand indicatorul a fost de 1,69% Consiliul de administratie al BNR, intrunit pe 15 ianuarie…

- ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 15 ianuarie 2021, a hotarat urmatoarele: reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021; reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis astazi reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an, de la 1,50 la suta pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021. BNR a decis, de asemenea, reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021. Totodata, BNR a hotarat reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75%…

- "Incertitudinile asociate noilor previziuni macroeconomice continua sa fie extrem de ridicate in actualul context, inducand riscuri in dublu sens la adresa perspectivei inflatiei pe orizontul proiectiei. Sursa lor majora ramane, cel putin pe termen scurt, pandemia de coronavirus si masurile restrictive…

- Datele economice confirma o redresare peste așteptari a economiei pe parcursul verii, susținuta de programele guvernamentale și de masurile de politica monetara ale BNR, care se va întrerupe însa probabil spre finele acestui an, sau chiar se va inversa ușor, pe fondul recrudescenței pandemiei…