BNR. Orban și Cîțu, întălnire cu Isărescu. Tema discutată BNR urmeaza sa prezinte vineri, la ora 11,00, raportul trimestrial asupra inflatiei. Potrivit unui comunicat al Bancii Centrale referitor la deciziile Consiliului de administratie al BNR din 6 noiembrie, rata anuala a inflatiei IPC a scazut in luna septembrie la 3,5%, de la 3,9% in luna august, revenind astfel la limita de sus a intervalului de variatie al tintei. Potrivit unui comunicat al BNR referitor la deciziile Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 6 noiembrie, rata anuala a inflatiei IPC a scazut in luna septembrie la 3,5%, de la 3,9% in luna august,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- ​Suntem preocupați sa nu deterioram dezechilibrele din economie. Daca ne uitam în Europa, vedem ca suntem singurii cu un deficit extern atât de ridicat. Daca citiți atent comunicatul nostru veți vedea ca avem semnale pozitive în aceasta privința, a spus miercuri guvernatorul BNR la…

- Scumpirile s-au temperat in septembie. Rata inflației scade la 3,5% Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,5% in luna septembrie a acestui an, de la 3,9% in luna august, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, mărfurile alimentare s-au…

- 'Preturile de consum in luna septembrie 2019 comparativ cu luna septembrie 2018 au crescut cu 3,5%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 3,5%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (septembrie 2018 - august 2019) fata de precedentele…

- Membrii CA al BNR apreciaza ca rata anuala a inflației se va menține probabil deasupra intervalului țintei pana la finalul anului curent, pe o traiectorie ușor inferioara celei evidențiate in prognoza pe termen mediu publicata in Raportul asupra inflatiei din august 2019, potrivit Mediafax.Conform…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, ca decizia privind mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an a fost luata in contextul in care rata medie anuala a inflatiei a continuat sa scada, iar datele arata o usoara decelerare a PIB-ului real, in timp ce accentuarea…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,9% in luna august a acestui an, de la 4,1%, in luna iulie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 2,98%, cele alimentare cu 5,02% iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,23%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,9%, in august. Alimentele s-au scumpit cel mai mult Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,9% in luna august a acestui an, de la 4,1%, in luna iulie. Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 2,98%,…

- Expansiunea economica va incepe probabil sa decelereze usor, din perspectiva anuala, doar in 2020 si in consecinta isi va devansa considerabil ritmul potential in anul curent si ceva mai moderat anul viitor, potrivit minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale…