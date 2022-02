Stiri pe aceeasi tema

- Gazele naturale, uleiul comestibil, cartofii si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce, comparativ cu luna precedenta, cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate la transportul aerian, gaze si energie termica, conform datelor publicate ieri de Institutul National…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,35% in luna ianuarie 2022, de la 8,19% in decembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,18%, cele alimentare cu 7,24%, iar serviciile cu 5,66%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). CONSULTAȚI…

- Ministrul Adrian Chesnoiu afirma ca „nu exista in acest moment niciun factor care sa ne conduca cu gandul” la o explozie a prețurilor la alimente incepand din luna aprilie, pe fondul creșterii inflației, relateaza Digi 24 . „In primul rand, nu știu, cred ca este un pic exagerata acea informație (…)…

- Creșterea prețurilor la carburanți, vizibila de la inceputul anului, continua. Prețurile au crescut cu 13-14 bani pe litru doar in ultima saptamana. De la inceputul anului scumpirea este de 41 de bani pe litru. In prezent, potrivit datelor Peco-online.ro, prețul mediu al benzinei la data de 25 ianuarie…

- CSM Constanta isi propune sa devina un club recunoscut la nivel national si international.Primaria Municipiului Constanta a organizat o prima intalnire de lucru in care oameni de sport din Constanta au discutat despre strategia si viitorul nou infiintatului Club Sportiv Municipal.La reuniunea coordonata…

- Vom continua sa incurajam cresterea porcului in gospodaria taraneasca, dar trebuie sa reechilibram si legatura cu industria de crestere a porcului in Romania, astfel incat sa nu mai fim atat de dependenti de importuri, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. „La Consiliul de la…

- Creșterea costurilor de producție, a materiilor prime & transportului și deprecierea cursului monedei naționale risca sa duca economia pe minus in anul viitor, considera managerii chestionați de Moneycorp Romania in cadrul celei de-a III-a ediții a barometrului anual privind starea economiei. Instabilitatea…

- Inflația din zona euro a atins luna aceasta cea mai mare rata inregistrata vreodata, din cauza creșterii costurilor cu energia, potrivit datelor Eurostat publicate marți. Creșterea prețurilor de consum in cele 19 țari care folosesc moneda euro s-a accelerat la 4,9% in noiembrie, de departe…