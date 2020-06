BNR: Oprirea activităţii în numeroase sectoare economice şi comprimarea accentuată a cererii fac probabilă o contracţie severă a economiei în T2 Oprirea pe scara larga a activitatii in numeroase sectoare economice, in efortul de limitare a raspandirii pandemiei COVID-19, precum si comprimarea accentuata a cererii de consum, concomitent cu scaderea celei externe, fac probabila o contractie severa a economiei romanesti in trimestrul II, potrivit minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al BNR, publicata vineri.



"Oprirea pe scara larga a activitatii in numeroase sectoare economice incepand cu a doua parte a lunii martie, in efortul de limitare a raspandirii pandemiei COVID-19, precum si comprimarea…

