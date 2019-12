Stiri pe aceeasi tema

- La momentul actual nu se manifesta riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este in crestere, similar evolutiilor de pe plan global, a declarat, marti, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la conferinta…

- Georgescu, BNR: “In prezent, nu se manifesta riscuri severe la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este in crestere” La momentul actual, nu exista riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este…

- Georgescu, BNR: “La momentul actual, nu se manifesta riscuri severe la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este in crestere” La momentul actual, nu exista riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc…

- La momentul actual nu se manifesta riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este in crestere, similar evolutiilor de pe plan global, a declarat, marti, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la conferinta…

- La momentul actual nu se manifesta riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este in crestere, similar evolutiilor de pe plan global, a declarat, marti, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la conferinta…

- Ministrul Finanțelor Publice Florin Cițu i-a asigurat pe miniștrii de finanțe in cadrul Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (Ecofin), reunit la Bruxelles pe 5 decembrie, ca a identificat pachetul de masuri necesare și potrivite realizarii unei consolidari fiscale durabile in Romania,…

- Astfel, conform celor mai recente date (2018), nivelul general al preturilor din Romania se afla la 48,6- din media europeana, cel mai redus nivel dupa cel inregistrat in Bulgaria (46,3-). De altfel, nivelul preturilor din Romania se incadreaza in tiparul regional: 54,3- in Polonia, 59- in Ungaria sau…

- ​Trendul ascendent al Indicelui de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) va continua anul acesta si în 2020, dar într-un ritm mult mai impredictibil si mult mai fluctuant decât o face ROBOR-ul, a declarat luni, pentru Agerpres, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari…