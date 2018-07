BNR: n luna iunie au crescut creditele neguvernamentale și economisirea Soldul creditelor a crescut in luna iunie la nivel neguvernamental, iar in sectorul guvernamental a scazut, in timp ce depozitele bancare au crescut fața de luna mai, arata datele publicate luni de Banca Naționala a Romaniei, potrivit Mediafax. „Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut in luna iunie 2018 cu 1,4% (1,4% in termeni reali), fata de luna mai 2018, pana la nivelul de 242,44 miliarde de lei. Creditul in lei s-a majorat cu 1,9% (1,9% in termeni reali), iar creditul in valuta exprimat in lei s-a majorat cu 0,4% (exprimat in euro, creditul in valuta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

