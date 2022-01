Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a atras, vineri, 150 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatiile de joi, cand a imprumutat 1,158 miliarde de lei prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 1,158 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 105 de luni, respectiv 53 de luni, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, MF a atras 658,0…

- Ministerul Finantelor a atras, azi, 120 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatiile de luni, cand a imprumutat 1,202 miliarde de lei prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala a unei emisiuni…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 915 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 116 de luni, la un randament mediu de 5,45% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Dobanda este una…

- Ministerul Finantelor a atras, vineri, 105 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatiile de joi, cand a imprumutat 710 milioane de lei, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform Agerpres. Astfel, MF a imprumutat 30 de milioane de lei de la banci, suplimentar…

- Peste 2 milioane de cazuri de contagiere cu noul coronavirus s-au inregistrat la nivel global in ultimele 24 de ore, pe fondul actualului val, asociat raspandirii variantei Omicron, mai contagioasa, potrivit cifrelor provizorii prezentate, joi, de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite EFE.…

- Exporturile de arme ale Romaniei au scazut de la 195 de milioane de euro in 2018 la 116 milioane de euro in 2020, arata datele publicate de European Network Against Arms Trade (ENAAT), citata de Mediafax. In scadere au fost exporturile de armament ale Romaniei și in 2019, cand s-au ridicat la 144 milioane…

- Ministerul Finantelor a atras, marti, 90 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatiile de luni, cand a imprumutat 1,156 miliarde de lei prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala…