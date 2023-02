BNR menține rata dobânzii de referință - TradeVille BNR Menține Rata Dobanzii De Referința Consiliul de Administrație al BNR, a hotarat in urma ședinței din 9 februarie, menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, si a ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare la 8% pe an. De asemenea, rata anuala a inflației a scazut la 16.36% in decembrie 2022, cu 0.4% fata de noiembrie. Scaderea se datoreaza in principal ieftinirii combustibililor, ca urmare a descreșterii cotației petrolului si al aprecierii monedei naționale in raport cu dolarul. Pe de alta parte, creșterea anuala a PIB a continuat sa decoloreze in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

