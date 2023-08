Stiri pe aceeasi tema

- Inflația anuala este probabil sa scada și mai mult in lunile urmatoare, potrivit ultimelor previziuni pe termen mediu publicate in raportul privind inflația din mai, care anticipa coborarea acesteia la nivelul de o cifra in trimestrul III, iar apoi la 7,1% in decembrie 2023 si la 3,9% la finele orizontului…

- Cu toate acestea, BNR a identificat și unele incertitudini și riscuri in perspectiva inflației. Acestea deriva in special din masura temporara de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare de baza și de reducerea suplimentara a livrarilor de petrol anunțata de catre țarile OPEC.In același…

- Discutia despre scaderea dobanzii de politica monetara nu este pe masa deocamdata, fiind prea devreme sa se declare ca a fost castigat razboiul impotriva inflatiei, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat miercuri mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, informeaza banca centrala. Aceasta este prima stagnare, dupa noua creșteri consecutive.