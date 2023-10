Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de joi, a decis menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 % pe an.Consiliul de administratie al BNR a mai decis menținerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 % pe an…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se intalneste joi intr-o noua sedinta de politica monetara.La sedinta precedenta, care s-a desfasurat la inceputul lunii august, banca centrala a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, potrivit Agerpres.…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, informeaza banca centrala printr-un comunicat. De asemenea, CA al BNR a hotarat mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard)…

- Banca Naționala a Romaniei a decis luni menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. CA al BNR a mai decis menținerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la suta pe an și a ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 6,00 la suta pe an, precum și …

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, luni, menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7 la suta pe an, anunța instituția. Potrivit sursei citate, tot luni s-a decis și menținerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8 la…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis luni menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, conform unui comunicat de presa.CA al BNR a mai decis menținerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la suta pe an și…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se intalneste azi intr-o noua sedinta de politica monetara. La sedinta precedenta, care s-a desfasurat la inceputul lunii iulie, banca centrala a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, pastrarea ratei…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, a informat banca centrala, potrivit Agerpres. De asemenea, BNR a decis pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si a…