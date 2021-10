BNR majorează dobânda cheie la 1,50% pe an. Care vor fi efectele Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti majorarea dobanzii cheie la 1,5% pe an, in incercarea de a tine sub control inflatia, care a crescut peste așteptari. Un efect negativ va fi insa scumpirea creditelor și creșterea dobanzilor pentru creditele in derulare. Dobanda de politica monetara era nemodificata din luna ianuarie […] The post BNR majoreaza dobanda cheie la 1,50% pe an. Care vor fi efectele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis marti majorarea dobanzii cheie la 1,5% pe an, majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an si cresterea ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 2% pe an.

- Dobanda cheie a fost majorata, marți, la 1,5%, dupa 3 ani și jumatate in care a stagnat la 1,25%, cel mai mic nivel din istorie, potrivit Biziday .In ședința de azi, Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei a hotarat:- majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti majorarea dobanzii cheie la 1,5% pe an, majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an si cresterea ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 2% pe an. "Consiliul de Administratie…

