BNR, mai optimista in privinta inflatiei! Pe ce date lucreaza banca centrala si ce previziuni are Guvernul?

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a comentat, miercuri, faptul ca rata anuala a inflatiei a ajuns in luna iunie, la 5,40%. Acesta sustine, intr-un comunicat remis Ziare.com, ca guvernul PSD - ALDE genereaza inflatie aproape ca in Nigeria, de la 0,6%, la 5,4% in doar un an. "Guvernul…

- Conform Bloomberg, rata inflatiei ar fi ajuns, de fapt, la 43,378-, o ceasca de cafea (unitatea de masura utilizata de Bloomberg pentru a estima rata inflatiei) costand un milion de bolivari - moneda nationala a Venezuelei. Practic, la rata actuala, cinci milioane de bolivari echivaleaza cu doar 1,45…

- Guvernul vrea sa construiasca in parteneriat public-privat aeroportul Bucuresti Sud, o banca nationala de sange, plasma umana si celule stem, o fabrica de mijloace de transport electrice si amenajarea unui complex turistic de schi in masivul Fagaras, a anuntat joi premierul Viorica Dancila.

- Platile scadente in luna iunie 2018 in contul datoriei publice denominate in valuta, directe sau garantate de Ministerul Finantelor Publice, insumeaza circa 1 698 milioane euro, a informat BNR.

- Vicepremierul Viorel Ștefan a declarat, in cadrul emisiunii ”Income”, de la Antena 3, ca in cursul acestui an este exclus ca Guvernul sa opereze vreo modificare la Pilonul II de pensii. Citește și: SURSE - BUBUIE nervii in interiorul PSD: liderii iau in calcul pierderea guvernarii ”Nu…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat ca, in prezent, toate salariile nete din sectorul de invatamant sunt platite si, pana la finalul saptamanii, vor fi achitate si toate contributiile aferente acestei luni, mentionand ca nu exista niciun fel de problema in aceasta privinta. Citește…

- Previziuni sumbre pentru economia Romaniei. Doua banci au revizuit in jos, la 3,5, respectic 4,1%, prognoza de creștere economica a tarii noastre. De asemenea, cele doua institutii bancare atrag atentia ca tinta de deficit este in pericol, chiar si dupa modificarile facute la Pilonul…

- La doar 72 de ore dupa ce guvernul chinez a fost de acord sa plaseze jumatate de miliard de dolari intr-un proiect indonezian care-l va imbogați personal pe Donald Trump, imediat președintele a ordonat un plan de salvare pentru un producator de telefonie mobila deținut de guvernul chinez.