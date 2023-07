Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei va lansa, din 12 iunie, in circuitul numismatic, o moneda din argint cu tema 100 de ani de la infiintarea Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania. Potrivit unui comunicat al BNR, preluat de Agerpres, aversul monedei prezinta sediul din Bucuresti…

- BNR lanseaza o moneda din argint cu tema Jacques M. Elias intemeietorul ''Fundatiei Famliei Menachem H. Elias''.Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema Jacques M. Elias intemeietorul ''Fundatiei Familiei Menachem H. Elias'', informeaza Agerpres.…

- Banca Naționala a Romanie (BNR) a facut un nou anunț, in urma cu puțin timp. O noua moneda urmeaza sa fie lansata, incepand de astazi, 24 aprilie 2023, in circuitul numismatic. In acest fel, este vorba despre o moneda din argint, iar tema este cu totul unica și are infațișarea unei mari personalitați.

- BNR lanseaza o moneda din argint cu tema 90 de ani de la nasterea lui Nichita Stanescu.Banca Nationala a Romaniei (BNR) lanseaza, luni, in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 90 de ani de la nasterea lui Nichita Stanescu, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa, luni, in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 90 de ani de la nasterea lui Nichita Stanescu. Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese. Pretul de vanzare pentru moneda din argint este de 440,00 lei, fara TVA.

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 312 2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 10 aprilie 2023, Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema Timisoara 2023 ndash; Capitala Europeana a Culturii.Aversul monedei prezinta turlele…

- Banca Naționala a Romanie (BNR) a facut un nou anunț! O noua moneda urmeaza sa fie lansate incepand cu data de 10 aprilie 2023. Acest lucru se va face in circuitul numismatic. In acest fel, este vorba despre o moneda din argint. Tema este Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii.

- Din 10 aprilie, Banca Naționala a Romaniei lanseaza o moneda din argint cu tema Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Aceasta are o valoare de 10 lei și va avea putere circulatorie pe teritoriul țarii.