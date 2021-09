BNR lansează o monedă omagială cu tema „500 de ani de la Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung” Banca Nationala a Romaniei lanseaza, incepand de luni, in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema „500 de ani de la Scrisoarea lui Neacsu din Campulung”, cel mai vechi document pastrat scris in limba romana, potrivit unui comunicat al bancii. Moneda are un diametru de 37 mm, greutate 31,103 g, cant zimtat si calitate proof. Aversul monedei reda o imagine a Casei Sfatului din Brasov, inscriptia in arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominala „10 LEI”, stema Romaniei si anul de emisiune „2021″. Reversul monedei prezinta un fragment din textul Scrisorii lui Neacsu din Campulung, inscriptia circulara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au confirmat miercuri 2.079 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, dupa efectuarea a 40.842 de teste. In ultimele 24 de ore au murit 30 de persoane infectate, in vreme ce numarul pacienților de la ATI a crescut cu 44, la 470. Dintre aceștia, opt pacienți sunt minori.Grupul…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța 2.079 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, pe teritoriul Romaniei. La ATI sunt internate 470 de persoane, iar in ultimele 24 de ore au fost raportate 30 de decese. Pana astazi, 8 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.111.155 de cazuri de…

- Autoritațile au confirmat miercuri 2.079 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, dupa efectuarea a 40.842 de teste. In ultimele 24 de ore au murit 30 de persoane infectate, in vreme ce numarul pacienților de la ATI a crescut cu 44, la 470. Dintre aceștia, opt pacienți sunt minori.Grupul…

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat, miercuri, ca 82.9% din cazurile confirmate in saptamana 23 – 29 august au fost la persoane nevaccinate. „In saptamana 23 – 29 august 2021, 39.2% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Timis, Cluj, Ilfov si Constanta. 82.9% din…

- Astfel, potrivit INSP, in saptamana 23 – 29 august 2021, 39.2% din totalul cazurilor de decese s-au inregistrat in București, Timiș, Cluj, Ilfov si Constanta."82.9% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate.33% din totalul deceselor au fost inregistrate in București, Dolj,…

- Institutului National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat marți ca, pana in 1 august, au fost confirmate 262 de cazuri de infectare cu varianta Delta a coronavirusului și 14 decese survenite in urma infectarii cu acest virus, inclusiv al unui barbat de 72 de ani din judetul Satu Mare, care fusese vaccinat…

- O moneda din aur cu o valoare nominala de 500 de ani și cu tema 200 de ani de la nasterea lui Ion C. Bratianu va fi lansata luni in circuitul numismatic de catre Banca Naționala a Romaniei. Potrivit unui comunicat de presa al BNR , aversul monedei reda monumentul dedicat lui Ion C. Bratianu din Bucuresti,…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din aur cu tema 200 de ani de la nasterea lui Ion C. Bratianu. Conform unui comunicat de presa al BNR, aversul monedei reda monumentul dedicat lui Ion C. Bratianu, din Bucuresti, inscriptia in arc de cerc "ROMANIA",…