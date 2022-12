Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din argint cu tema 90 de ani de la nasterea lui Fanus Neagu. Aversul monedei reda casa memoriala Fanus Neagu, un fragment din romanul „Ingerul a strigat”, inscriptia in arc de cerc „ROMANIA”, stema Romaniei, valoarea nominala „10 LEI” si anul de emisiune „2022”. Reversul monedei prezinta portretul si semnatura lui Fanus Neagu, anii intre care a trait „1932” si „2011”, titlurile unora dintre volumele publicate de acesta si inscriptia „90 DE ANI DE LA NASTERE”. Monedele din argint, ambalate in capsule de metacrilat…