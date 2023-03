bnca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand cu data de 24 martie 2023, o moneda din aur si o moneda din argint cu tema 100 de ani de la adoptarea Constitutiei Romaniei Mari, informeaza Agerpres. Aversul monedei din aur reda cupola Palatului Adunarii Deputatilor din Bucuresti, in perioada interbelica, inscriptia „ROMANIA” in arc de cerc, valoarea nominala „500 LEI”, stema Romaniei si anul de emisiune „2023”. Aversul monedei din argint reda cupola palatului Adunarii Deputatilor din Bucuresti, in perioada interbelica, inscriptia „ROMANIA” in arc de cerc, valoarea…