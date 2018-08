BNR, lansare monede din aur şi argint. Ediţie aniversară Banca Nationala a Romaniei va lansa luni in circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint si tombac cuprat) si o moneda din alama, pentru colectionare, dedicate implinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu Romania, informeaza banca, printr-un comunicat.



Moneda din aur va avea o valoare nominala de 100 de lei, forma rotunda, cant zimtat, un diametru de 21 milimetri si o greutate de 6,452 grame. Moneda din argint va avea o valoare nominala de 10 de lei, forma rotunda, cant zimtat, un diametru de 37 milimetri si o greutate de 31,103 grame. Moneda din tombac cuprat…

Sursa articol: dcnews.ro

