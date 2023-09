”La 31 august 2023, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,901 miliarde euro, fata de 53,936 miliarde euro la 31 iulie 2023. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 1,932 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finantelor; alimentarea contului Comisiei Europene si altele; Iesiri de 1,967 miliarde euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit la BNR; plati de rate si dobanzi…