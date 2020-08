Stiri pe aceeasi tema

- Dobanda de politica monetara se mai numeste dobanda cheie pentru ca deschide niste usi iar usile deschise sunt catre credite mai ieftine date populatiei si companiilor, catre reduceri de randamente la titlurile de stat, a declarat, luni, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a…

- Avocatul familiei lui Emi Pian, Cristian Caracoti, a declarat joi ca liderul clanului Duduianu a murit dupa ce i-a fost secționata artera femurala a piciorului drept și ca „cel mai important” mesaj pe care vrea sa-l transmita familia este ca „nu va exista razboi” cu rivalii care le-au ucis ruda.Citește…

- Dupa ce Pro Romania și-a anunțat candidați și liste proprii la sectoarele bucureștene și la primaria generala, ALDE merge și el separat de PSD in București, dupa ce negocierile s-au blocat. Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a explicat joi ca propria candidatura la Primaria Capitalei este…

- BNR a redus dobanda de politica monetara la 1,5%, de la 1,75%. Este a treia reducere din acest an dupa alte doua taieri, in mai și in martie, cand dobanda era de 2,5 procente. Analistul economic Iancu Guda spune ca intenția principala a Bancii centrale este sa sprijine finanțarea economie și stimularea…

- Programul "Casa Eficienta Energetic" pentru persoane fizice va debuta pe data de 15 septembrie 2020, iar proprietarii de case din Romania pot depune cereri de finantare pentru a primi pana la 15.000 de euro pentru a-si eficientiza energetic imobilele, a anuntat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor,…

- Dobanda de politica monetara se afla la cel mai redus nivel pe care l-a adus Banca Nationala in Romania, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Dan Suciu, dupa decizia Consiliului de Administratie al BNR de reducere a ratei dobanzii de politica monetara la nivelul…

- Banca centrala elibereaza bani in piața. BNR a redus rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an, de la 2% pe an Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de vineri, reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an, de la 2%…