- BNR apreciaza ca rata anuala a inflatiei este asteptata sa cunoasca fluctuatii minore in trimestrul III, iar apoi sa intre pe o traiectorie descrescatoare, graduala timp de trei trimestre, insa relativ alerta ulterior, implicand plasarea acesteia la 13,9- in decembrie 2022 – considerabil deasupra intervalului…

- PSD transmite ca nu susține diminuarea schemei de compensare a prețurilor și susține ca soluția corecta este reglementarea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 13,9% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 7,5% pentru sfarsitul anului viitor, potrivit datelor prezentate marti de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, transmite Agerpres. BNR estima in mai 2022 o inflatie de 12,5% pentru…

- Banca Nationala a Romaniei estimeaza o plafonare a ratei anuale a inflatiei in trimestrul III al anului curent si a descresterii ei ulterioare in mod gradual, dar pe o traiectorie revizuita moderat in sens ascendent, potrivit unui comunicat al bancii.

- ”In ceea ce priveste evolutiile viitoare, membrii Consiliului au aratat ca, potrivit noilor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua sa creasca pana la mijlocul trimestrului III, dar intr-un ritm vizibil incetinit, urcand astfel moderat peste valorile evidentiate pe orizontul scurt de timp de cea…

- Rata anuala a inflației va continua sa creasca pana la mijlocul trimestrului III, sub impactul șocurilor pe partea ofertei, dar intr-un ritm vizibil incetinit, urcand astfel moderat peste valorile prognozate in luna mai pe orizontul scurt de timp, susțin reprezentanții BNR. Determinante pentru inrautațirea…

- Accelerarea cresterii ratei anuale a inflatiei in primele luni din trimestrul II a continuat sa fie determinata de socurile globale pe partea ofertei, amplificate de razboiul din Ucraina si de sanctiunile instituite, ce au antrenat si impulsionat ascensiunea puternica a inflatiei pe plan mondial, sustin…