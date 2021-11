Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri, 10 noiembrie, de Institutul National de Statistica…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS)."Preturile…

- Preturile de consum in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021 au crescut cu +0,8%. De la inceputul anului, inflatia (septembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este +5,6%. Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2021 (fața de septembrie 2020) este de 6,3%. Alimentele s-au scumpit…

- In luna septembrie, inflația s-a situat mult peste valoarea estimata anterior de Banca Centrala, situandu-se la 6,3%. In topul scumpirilor, pe primul loc este energia electrica. Uleiul comestibil a cunoscut o creștere importanta de preț, la fel, tariful la gaze și prețul cartofilor. Specialiștii estimeaza…

- Conform INS, preturile de consum in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021 au crescut cu 0,8%. Rata inflatiei de la inceputul anului (septembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 5,6%, in timp ce rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2020 a…

- Rata anuala a inflatiei in luna august 2021 comparativ cu luna august 2020 este 5,3%. Rata inflatiei de la inceputul anului (august 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 4,7%, anunța Institutul Național de Statistica. Preturile de consum in luna august 2021 comparativ cu luna iulie 2021 au crescut…

- Banca Centrala a Moscovei indica „dezechilibre grave” in economia globala, niveluri crescande și nesustenabile ale datoriilor atat in ​​sectorul public, cat și in sectorul privat, precum și riscuri de inflație in intreaga lume. Potrivit The Moscow Time, banca a declarat in cadrul unui raport ca „in…

- Având în vedere ca statul vine cu o noua serie de titluri de stat dedicata populației în septembrie, din seria Tezaur, cele care nu pot fi tranzacționate pe piața de capital, așa cum v-am obișnuit, facem o comparație cu depozitele bancare. Comparativ cu luna august, oferta Ministerului…