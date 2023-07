BNR: Inflația scade, dar plafonarea prețurilor la alimente aduce ”incertitudine și riscuri” Banca Naționala a Romaniei a transmis miercuri ca inflația anuala și-a accelerat scaderea in aprilie și mai, pana la 10,6%, iar aceasta tendința va continua. Exista insa doua riscuri pentru aceasta perspectiva de scadere: plafonarea temporara a adaosului comercial la produse alimentare de baza și din reducerea suplimentara a livrarilor de petrol anunțata de țarile […] The post BNR: Inflația scade, dar plafonarea prețurilor la alimente aduce ”incertitudine și riscuri” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

