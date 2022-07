BNR | Indicele ROBOR la 3 luni a urcat la 7,71% pe an, miercuri

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 6,93% pe an, de la 6,87% pe an luni, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 28 iulie 2010, respectiv 7,07%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 6,87% pe an, de la 6,79% pe an vineri, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 29 iulie 2010, respectiv 6,92%.

- Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut la 7 pe an, de la 6,90 pe an, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 7,17 pe an, de la 6,07 .Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 6,76% pe an, de la 6,63% pe an cat era miercuri, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 22 septembrie 2010, respectiv 6,77%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 6,26% pe an, de la 6,18% pe an, vineri, un nivel mai mare fiind inregistrat in data de 3 decembrie 2012, respectiv 6,30%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala…

- Daca la inceputul acestui an, indicele la trei luni se situa la 3,02% iar cel la șase luni la 3,14%, in prezent aceștia aproape s-au dublat și se situeaza la maxime ale ultimilor noua ani și trei luni. Astazi, indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 5,52% pe an, de la 5,50% cat a fost vineri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 4,88% pe an, de la 4,79% pe an, miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…