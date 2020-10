Stiri pe aceeasi tema

- Creditarea bancara a continuat și in perioada de pandemie; dupa un blocaj in martie-mai, creditarea a revenit in iulie-august, in special prin imprumuturile contractate de companii. Volumul creditelor noi acordate de banci populației și companiilor in șase luni de la debutul pandemiei COVID-19 se ridica…

- Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) este mai mare decat ROBOR pentru ca decizia de modificare a IRCC a dus la calcularea unor dobanzi care se intamplau cu aproape 6 luni in urma, aceasta fiind o decizie neinspirata, nepotrivita, luata mai degraba politic, a declarat joi, pentru…

- Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,17% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din trimestrul II 2020, in scadere fata de cel publicat in urma cu trei luni, de 2,41%,…

- Dobanzile interbancare continua sa scada, o mișcare susținuta de deciziile Bancii Naționale a Romaniei. Indicele ROBOR la trei luni, a scazut ușor la 1,98% pe an, de la 1,99% pe an cat a fost vineri, conform informatiilor BNR. La debutul anului 2019, indicele ROBOR la trei luni era 2,99% pe an, iar…

- „Cred ca in aceasta perioada de criza economica a existat o stabilitate a cursului de schimb leu-euro. Sigur ca exista anumite perioade in care exista o presiune asupra cursului. Aici sunt convins ca BNR, care are atributii in domeniu, urmareste cu mare atentie fenomenele si, asa cum a reusit si pana…

- Pe data de 5 august, Banca Naționala a Romaniei (BNR) a redus dobanda de politica monetara de la 1,75% la 1,5%. A fost a treia scadere de la inceputul pandemiei. Prin mișcarea de reducere a dobanzii de politica monetara, BNR intenționeaza ca dobanzile la imprumuturi sa se reduca. Astfel, s-ar crea lichiditate…

- Bancile din Romania au acordat credite noi populatiei si companiilor in valoare de peste 23,1 miliarde de lei, in perioada martie-iunie 2020, potrivit unui comunicat al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), informeaza AGERPRES . In cele patru luni de la debutul pandemiei, volumul creditelor noi acordate…

- Creditele totale acordate in perioada martie-iunie s-au ridicat la peste 23,1 miliarde de lei, arata Asociatia Romana a Bancilor (ARB). In ultimele patru luni, volumul creditelor noi ac...