- Romania va avea o crestere economica "relativ viguroasa" incepand din al doilea trimestru al anului viitor, chiar daca primul trimestru nu va fi mai bun decat cel in care ne aflam, a declarat miercuri Eugen Radulescu, seful Directiei de Stabilitate din Banca Nationala a Romaniei (BNR). "2021 va fi cu…

- Florin Citu a anuntat sambata, ca in trimestrul 3 Romania a avut o crestere economica de 5,6% comparativ cu trimestrul precedent ceea ce reprezinta cea mai mare crestere economica trimestriala din ultimii 20 de ani inregistrata de tara noastra. Ministrul de Finante a mentionat ca daca analizam cele…

- „As incepe cu cea mai recenta informatie, cresterea economica pentru trimestrul trei din 2020. Daca va uitati la fiecare comunicat, nu numai in Romania, dar si cele prezentate de EuroStat se prezinta in principal informatia referitor la cresterea economica in trimestrul respectiv, trimestrul 3, relativ…

- Președintele Klaus Iohannis a avut vineri, de la ora 11:00, la Palatul Cotroceni, o ședința pe tema Planului Național de Relansare și Reziliența, la finalul careia a anunțat ca Romania poate evita o recesiune tehnica.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca țara noastra se afla in aceste momente in criza economica. Iohannis da totuși asigurari ca economia iși revine incet. Potrivit acestuia, in trimestrul trei, a fost observata o creștere economica de 5%.Citește și: Maști neconforme in Romania:…

- Mediul economic post-pandemic este foarte incert, iar perioada de redresare se va caracteriza prin costuri atât publice, cât si private, a declarat vineri Eugen Radulescu, director al Directiei de Stabilitate din Banca Nationala a României (BNR), citat de Agerpres. "Viitoarele…

