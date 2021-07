Stiri pe aceeasi tema

- Avutia neta a populatiei se situeaza la un nivel maxim istoric, dupa o crestere de 14,7% in septembrie 2020 fata de aceeasi perioada a anului 2019, potrivit Raportului anual al BNR pentru 2020.

- Avutia neta a populatiei se situeaza la un nivel maxim istoric, dupa o crestere de 14,7% in septembrie 2020 fata de aceeasi perioada a anului 2019, potrivit Raportului anual al BNR pentru 2020. Activele imobiliare continua sa inregistreze o pondere majoritara (76%), pe fondul ratei ridicate…

- Criza de sanatate publica este anticipata a se detensiona gradual, dar aceasta ramane principala sursa de riscuri la adresa proiectiei macroeconomice, conform Raportului trimestrial asupra inflatiei publicat de Banca Nationala a Romaniei, arata Agerpres. "Odata cu progresul in ceea ce priveste…

- „Odata cu progresul in ceea ce priveste imunizarea populatiei, criza de sanatate publica este anticipata a se detensiona gradual. Totusi, aceasta ramane principala sursa de riscuri la adresa proiectiei macroeconomice. Noi puseuri in ceea ce priveste rata de infectare cu SARS-CoV-2 sunt posibile, in…

- Criza de sanatate publica este anticipata a se detensiona gradual, dar aceasta ramane principala sursa de riscuri la adresa proiectiei macroeconomice, conform Raportului trimestrial asupra inflatiei publicat de Banca Nationala a Romaniei. "Odata cu progresul in ceea ce priveste imunizarea…

- “La mai bine de un an de la debutul pandemiei, evolutiile economice globale sunt inegale din cauza incertitudinilor persistente cu privire la raspandirea COVID-19. Accelerarea procesului de vaccinare, precum si eficacitatea acestuia, sunt cheia redresarii economice. In acest context, perspectivele pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca Guvernul Citu face fata cu bine acestei perioade, in conditiile in care nu a mai existat o asemenea criza pandemica de 100 de ani. Intrebat cum evalueaza activitatea guvernului dupa patru luni, in conditiile in care nu s-au pus inca in practica reformele promise…