BNR: În contextul deficitelor gemene, o reamplificare a presiunilor asupra ratei de schimb este foarte posibilă O reamplificare a presiunilor asupra ratei de schimb este foarte posibila, in contextul deficitelor gemene, mai ales in ipoteza unor evolutii adverse ale mediului international care s-ar suprapune unei eventuale reevaluari a riscului asociat de investitori pietei financiare locale, se arata in minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al BNR din 7 februarie 2020. "Nivelul IRCC s-a redus insa la inceputul trimestrului I 2020 la 2,36 la suta, de la 2,66 la suta in trimestrul IV 2019, iar rata medie a dobanzii la creditele noi si-a accentuat declinul in luna decembrie 2019,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BNR a menținut dobanda cheie la 2,5% pe an, pentru a 13-a oara consecutiv, dar a redus rata rezervei minime obligatorii in valuta la 6% Consiliul de Administratie al BNR a decis vineri reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor in valuta ale institutiilor de credit la nivelul de…

- Astazi, 7 februarie 2020, a avut loc o sedinta la Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei. Iata ce s a hotarat in cadrul acesteia: Mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an; Mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la suta…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor in valuta ale institutiilor de credit la nivelul de 6%, de la 8%, incepand cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2020 si mentinerea ratei rezervelor…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an, dar a redus ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor in valuta ale instituțiilor de credit la nivelul de 6 la suta de la 8 la suta, conform…

- Initierea consolidarii fiscale in cursul acestui an este necesara, dar dificila, in contextul calendarului electoral si al prevederilor noii legi a pensiilor, se arata in minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al BNR din 8 ianuarie 2020, scrie Agerpres. Potrivit documentului,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, de asemenea, mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,50% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii…

- Astazi, 8 ianuarie 2020, a avut loc o sedinta la Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei. Iata hotararile Consiliului de administratie BNR: Mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an; Mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50…

- Consiliul de Administratie al Aeroportului International Maramures R.A. anunta organizarea selectiei pentru posturile de director dezvoltare si director economic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011. Selectia va consta in analiza dosarului de candidatura si…