Stiri pe aceeasi tema

- Fluxul net de investitii straine directe in anul 2021 a inregistrat valoarea de 8,94 miliarde euro, din care 6,747 miliarde euro au reprezentat participatii la capitalurile proprii, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei. Banca Nationala a Romaniei, in colaborare cu Institutul National…

- „Guvernul ia masuri corecte și responsabile, aspect care se reflecta in cifrele din execuția bugetara pe primele 8 luni: Veniturile bugetului general consolidat sunt mai mari cu 22% fața de perioada similara a anului trecut, iar investițiile sunt in creștere cu 9,6%. Totodata, deficitul bugetar pe primele…

- „Guvernul ia masuri corecte și responsabile, aspect care se reflecta in cifrele din execuția bugetara pe primele 8 luni:Veniturile bugetului general consolidat sunt mai mari cu 22% fața de perioada similara a anului trecut, iar investițiile sunt in creștere cu 9,6%. Totodata, deficitul bugetar pe primele…

- ”Guvernul ia masuri corecte si responsabile, aspect care se reflecta in cifrele din executia bugetara pe primele 8 luni: Veniturile bugetului general consolidat sunt mai mari cu 22% fata de perioada similara a anului trecut, iar investitiile sunt in crestere cu 9,6%. Totodata, deficitul bugetar pe primele…

- Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini, intr-un context global marcat puternic de incertitudini si volatilitati, considera ministrul Finantelor, Adrian Caciu, informeaza AGERPRES . „Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem de-a face cu un context…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat marți, 13 septembrie, ca țara noastra ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini, intr-un context global marcat puternic de incertitudini si volatilitati.”Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem…

- Romania a exportat, in primele cinci luni ale acestui an, cereale si preparate pe baza de cereale in suma de 2,155 miliarde euro, in crestere cu 77,2% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi…

- “Din cifrele care au fost publicate saptamana aceasta rezulta ca in ultimele cinci luni investitiile directe straine in Romania au crescut cu 53,1%. Este un lucru, este un fapt cat se poate de evident si imbucurator, pentru ca reusim prin deciziile si masurile pe care le-am luat si le vom lua in continuare…