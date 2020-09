Stiri pe aceeasi tema

- Fluxul net al Investitiilor Straine Directe (ISD) a fost anul trecut de 5,173 miliarde de euro, cu 1,76% mai putin decat in 2018, cand valoarea indicatorului a fost de 5,266 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), noteaza Agerpres. "Fluxul net de ISD in anul…

- Investitiile straine directe au scazut in primele sapte luni din 2020 cu 60,23% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,326 miliarde de euro, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1,326 miliarde de euro (comparativ…

- Deficitul contului curent al balanței de plati a scazut la 4,86 miliarde euro in primele șapte luni ale anului, de la 6,04 miliarde euro in perioada ianuarie-iulie 2019, potrivit datelor Bancii Nationale (BNR). In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 635 milioane euro, balanta…

- Valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni realizate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a scazut la 130,02 milioane de lei in aceasta saptamana, fiind cu aproape 27% mai mica decat valoarea consemnata in perioada anterioara. Potrivit statisticilor BVB, cea mai buna zi de tranzactionare din saptamana…

- BCR raporteaza un profit net de aproape 499 milioane lei in primul semestru, dupa pierderi in 2019 Banca Comerciala Romana (BCR) a inregistrat un profit net de 498,9 milioane de lei (103,6 mil. euro), in semestrul I al acestui an, comparativ cu o pierdere neta de 20,8 milioane de lei (4,4 mil. euro)…

- Deficitul contului curent al balantei de plati a scazut la 2,881 miliarde de euro in primele cinci luni ale anului, de la 3,414 miliarde de euro in perioada ianuarie - mai 2019, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate marti. Balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 921 milioane…

