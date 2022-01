Stiri pe aceeasi tema

- Europa, „in rosu” din cauza Omicron. Romania e singura zona „portocaliu-verde” a continentului Harta europeana de Covid este rosie si saptamana aceasta. De mai multe saptamani, zonele rosii s-au extins in special dupa sosirea variantei Omicron in Europa. In prezent, a ramas doar Romania in tonuri de…

- Cifra de afaceri a producatorilor de vin va fi, in acest an, de doua miliarde de lei, cu 20% mai mare decat cea inregistrata anul trecut. Romania devine, astfel, țara cu cea mai mare creștere a producției de vin din Uniunea Europeana. Cifra de afaceri a producatorilor de vin din Romania va creste cu…

- Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene va fi in 2022 de 12,878 miliarde lei, urmand ca, in 2023, sa creasca la 13,126 miliarde lei si in 2024 la 13,376 miliarde lei, conform proiectului privind Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2022-2024, publicat duminica pe site-ul Ministerul Finantelor,…

- Romania are o problema foarte complicata, veniturile fiscale colectate de stat fiind de doar 27%, fața de o medie de 40% in Uniunea Europeana, iar din aceasta cauza cheltuielile cu pensiile, salariile și beneficiile sociale, deși nu par excesive in context european, sunt „copleșitoare”, scrie Consiliul…

- Discuțiile au vizat și Certificatul verde pentru acces in biserici și celelalte unitați de cult, punandu-se in discuție inclusiv varinata ca accesul in lacașele de cult sa se faca in baza certificatului verde.Intalnirea a avut loc la Templul Coral – cel mai mare lacaș de cult mozaic din București, iar…

- Veniturile din taxe si contributii sociale in statele membre ale Uniunii Europene au scazut anul trecut cu 215 miliarde de euro pana la 5.531 miliarde de euro, aceasta fiind prima scadere inregistrata dupa 2009, arata datele publicate vineri de Eurostat. Ponderea taxelor in PIB-ul Uniunii…

- PNRR aprobat de UE pentru Romania, publicat integral. Unde vor ajunge cele 29,2 miliarde euro. Care sunt reformele fiscale Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat versiunea extinsa a Planului de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR), aprobat joi de Consiliul Uniunii Europene.…