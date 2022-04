Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Florin Cițu, susține ca Romania va depași rata inflației de 15%, pana la finalul acestui an. Cițu a cerut Bancii Naționale și Guvernului sa lucreze impreuna pentru a stavili rata inflației și creșterile de prețuri.Inflația a ajuns la 10,2% in martie, potrivit INS. ”Am spus ca…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 10,15% in luna martie 2022, de la 8,53% in februarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,86%, cele alimentare cu 11,20%, iar serviciile cu 6,53%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de…

- Exista posibilitatea sa vedem in luna martie o inflatie care inainteaza incet, cu o mica diferenta in plus, cum am vazut in februarie, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR. "Inflatia merge inainte, este 8,53- rata pe 12 luni, foarte mare in conditiile in…

- Nivelul inflației, de 8,53% in februarie, este ingrijorator pentru toata lumea, inclusiv pentru economiștii din Banca Naționala. Iar problema cea mai mare este ca majorarea prețurilor nu se va opri la acest nivel, ci va continua, cu șanse foarte mari de a depași 10% in urmatoarele luni. Adrian Vasilescu,…

- Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, declara ca inflatia a atins cote foarte mari, nemaiintalnite in Romania de vreo 10 ani. "Din pacate, este inflatie globala care matura planeta din America si pana in Japonia", a spus Adrian Vasilescu la Antena 3.Potrivit lui Adrian Vasilescu,…

- Banca Nationala a Romania prognozeaza o inflatie de 11,2% la finalul trimestrului II din 2022, de 10,2% la finalul trimestrului III din acest an si de 9,6% la sfarsitul trimestrului IV din 2022, conform Raportului trimestrial asupra inflatiei publicat vineri. Creșterea inflației se traduce prin scumpiri…

- Inflația a depașit recordul anului in decembrie și a ajuns la peste 8%, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). Inflația a crescut și in luna decembrie, in pofida intervențiilor Bancii Naționale de urcare a dobanzii cheie și a ajuns la 8,19%, un nivel record in Romania ultimilor…