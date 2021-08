Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a majorat la 5,6% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si la 3,4% pentru sfarsitul anului viitor, conform unei prezentari realizate luni de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. ‘Dupa acest varf care este deja in prezent, il avem aici dupa noi,…

- Guvenatorul BNR a declarat ca inflația care va fi anunțata peste doua zile va depași 5%. ”Exista tendința sa se spuna ca Banca Naționala prognozeaza 5,6%, prețurile vor crește cu 5,6%. Nu este așa. Inflația este deja 5% și mai degraba vedem, bineințeles și cu acțiunea politicii monetare care…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca expertii estimeaza ca, la sfarsitul lunii august, varianta Delta a coronavirusului va deveni dominanta, inclusiv in Europa.

- „Am promis, am facut! Comisia Europeana estimeaza o crestere economica de 7.4% in 2021 pentru Romania. CEA MAI MARE crestere economica din UE! Sectorul privat a raspuns pozitiv la masurile implementate pana acum si are incredere ca ne vom tine de TOATE reformele anuntate”, a scris Florin Citu miercuri…

- ”Probabil ca in aceste saptamani in care si rata de incidenta este destul de redusa, lumea este mai preocupata sa-si organizeze vacanta si concediul, probabil ca nu o sa vedem o crestere a ratei de vaccinare (...) Ce ne straduim sa facem este sa cream conditiile cat mai aproape de orice persoana care…

- „Experiența prin care trece Marea Britanie in acest moment arata ca aceasta infecție se raspandește cu precadere in randul persoanelor nevaccinate și nu este intamplator ca aceasta tulpina este prezenta indeosebi la persoanele tinere din Marea Britanie, unde procentul celor nevaccinați este destul de…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a avertizat ca se estimeaza o creștere a numarului de infectari in lunile urmatoare, probabil la sfarșit de august-inceput de septembrie, și cu cea mai mare probabilitate, va fi vorba de infecția cu varianta delta a SARS-CoV-2,…

- Probabilitatea ca Banca Nationala a României (BNR) sa majoreze rata dobânzii de politica monetara înca de la sfârsitul acestui an este în crestere, dar aceasta decizie depinde în primul rând de contextul international si în al doilea rând de evolutia…