Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a scumpit leii, iar aceasta majorare se va vedea in creșteri ale ROBOR . Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an anterior, incepand cu data de 11…

- ata anuala a inflatiei a consemnat un nou salt in luna martie 2022, urcand la 10,15 la suta, de la 8,53 la suta in februarie, in principal ca efect al accentuarii scumpirii alimentelor procesate si combustibililor, sub impactul cresterii abrupte a cotatiilor marfurilor agroalimentare si titeiului, odata…

- Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat a Rusiei (camera inferioara a Parlamentului federal) a scris duminica, intr-o postare pe retelele de socializare, ca Rusia ar trebui sa raspunda simetric la inghetarea activelor rusesti de catre unele „tari neprietenoase”, conform EFE, „Este corect sa se…

- Preturile la alimente si energie, a caror crestere a fost agravata de razboiul din Ucraina, ar putea ramane la un nivel ridicat in urmatorii ani, estimeaza Banca Mondiala, citata de Antena3 . „Razboiul din Ucraina a provocat un soc major pe pietele produselor de baza si a modificat fizionomia schimburilor,…

- Pierderile directe și indirecte, generate de razboiul din Ucraina, sunt estimate la aproximativ 600 de miliarde de dolari, pana in prezent. Conform unor date prezentate de vicepremierul Iryna Vereshchuk, pana in prezent au fost distruse 26.000 de metri patrați de locuințe, 8 aeroporturi civile, 129…

- Grupul de hackeri Anonymous anunta ca a piratat Banca Centrala a Rusiei și peste 35.000 de fisiere vor fi publicate in 48 de ore. Totodata, hackerii anunta ca au spart site-urile mai multor companii care continua sa lucreze in Rusia. „Anonymous a piratat Banca Centrala a Rusiei. Peste 35.000 de fisiere…

- Rubla a atins, joi, un nivel record fata de dolar si euro, dupa ce agentiile de evaluare financiara Fitch si Moody’s au retrogradat cu sase trepte ratingul Rusiei, la categoria “junk” (nerecomandat pentru investitii). Acestea considera ca sanctiunile occidentale maresc incertitudinile privind capacitatea…

- Banca Naționala a Ucrainei a decis sa deschida un cont special de strangere de fonduri pentru sprijinirea Forțelor Armate ale Ucrainei. Acest cont accepta mai multe monede, susțin oficialii ucraineni. Conturile au fost deschise pentru a primi transferuri de la parteneri internaționali și donatori atat…