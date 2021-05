BNR: Economia va continua să se redreseze în primul semestru al anului curent Economia va continua sa se redreseze in primul semestru al anului curent, dar in conditiile unei incetiniri considerabile de ritm in trimestrul I, urmata de o accelerare modesta in trimestrul II, similar evaluarilor anterioare, potrivit minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 12 mai 2021. "In ceea ce priveste perspectiva apropiata, s-a convenit ca activitatea economica va continua probabil sa se redreseze in primul semestru al anului curent, dar in conditiile unei incetiniri considerabile de ritm in trimestrul I, urmata de o accelerare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

