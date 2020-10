Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui proiect de ordonanța de urgența publicat vineri, Ministerul de Finanțe propune suspendarea amenzilor pentru firmele care nu au conectat casele de marcat la sistemul informatic al ANAF. Romanii pot scapa de amenzi la ANAF Ministerul Finanțelor Publice propune suspendarea cu trei luni a amenzilor…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat ca euro este in scadere astazi. Moneda nationala s-a apreciat luni in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,8705 lei, in scadere cu 0,45 bani (0,09%) fata de cotatia precedenta, de 4,8750 lei. Moneda americana este, la randul sau,…

- Romanii, asaltați de posturile de la firmele private! Ce surprize ii așteapta pe angajatori pe primele doua locuri. Firmele private angajeaza! Ce surprinze vin pentru romani? Companiile private recruteaza angajați, iar romanii care și-au pierdut locul de munca din cauza crizei sanitare au acum opțiuni…

- Cele mai des întâlnite masuri întreprinse de companii în vederea diminuarii efectelor negative ale pandemiei asupra afacerii acestora, la nivel agregat, sunt reducerea parțiala a activitații, suspendarea activitații sau trimiterea în șomaj tehnic a unei parți din personal…

- Romanii s-au indatorat și mai mult, in luna iulie, la banci, conform BNR. Astfel, soldul creditului neguvernamental (creditele acordate sectorului privat: firme și persoane fizice) acordat de institutiile de credit a crescut in luna iulie a acestui an cu 0,8% fata de luna iunie 2020, pana la nivelul…

- Anunț de ultima ora de la Banca Naționala a Romaniei. Toți romanii cu credite in lei trebuie sa știe asta! Toți romanii cu credite sunt vizați In primul rand trebuie sa reamintim ca indicele ROBOR reprezita rata dobanzii in funcție de care bancile care contribuie la calcularea acestui indice sunt dispuse…

- Astazi, indicele ROBOR la trei luni a scazut la 2,04%, de la 2,05%, si a atins cea mai mica valoare din martie 2018 și pana in prezent, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei. In funcție de acest indice sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei. Ce decizie au luat specialiștii…

- Cei mai multi romani (87%) considera ca firmele cu capital romanesc ar trebui sustinute mai mult in aceasta perioada, pentru a putea depasi cat mai repede efectele economice cauzate de pandemia de Covid-19 si a putea mentine locurile de munca, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare…