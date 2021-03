BNR: Depozitele românilor au crescut, în februarie 2021, cu 1,3% faţă de luna anterioară Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut, in luna februarie 2021, cu 1,3% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 427,789 miliarde de lei, releva datele BNR. Fata de februarie 2020, depozitele firmelor si populatiei s-au majorat cu 16,4% (12,8 la suta in termeni reali). Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 65% in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, au crescut cu 1,1% fata de luna ianuarie 2021, pana la 277,999 miliarde de lei, si cu 16,2% (12,6% in termeni reali) fata de februarie 2020. Totodata, in februarie a acestui an, depozitele in lei ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

