BNR: Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în martie 2021 cu 0,7% faţă de februarie, până la 430,9 miliarde lei “Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna martie 2021 cu 0,7% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 430,9 miliarde lei si cu 14,7% (11,3% in termeni reali) fata de martie 2020. Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 65% in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, au crescut cu 0,8% fata de luna februarie 2021, pana la 280,105 miliarde lei si cu 17,1% (13,6% in termeni reali) fata de martie 2020. Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei s-au majorat cu 0,3% fata de luna anterioara, pana la 155,294 miliarde lei, iar fata de luna martie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

