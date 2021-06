BNR: Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în mai cu 0,6% faţă de luna aprilie, până la 435,9 miliarde lei ”Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna mai 2021 cu 0,6% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 435,903 miliarde lei si cu 13,7% (9,5% in termeni reali) fata de luna mai 2020. Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 65,1% in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, au crescut cu 0,5% fata de luna aprilie 2021, pana la 283,768 miliarde lei si cu 15,4% (11,3% in termeni reali) fata de luna mai 2020”, arata datele BNR. Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au scazut cu 0,1% fata de luna anterioara, pana la 156,879 miliarde lei, iar fata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

