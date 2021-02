BNR: Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în ianuarie cu 0,3% faţă de luna anterioară, până la 422,1 miliarde lei "Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna ianuarie 2021 cu 0,3% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 422,1 miliarde lei si cu 15,8% (12,4% in termeni reali) fata de ianuarie 2020. Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 65,1% in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, au crescut cu 0,2% fata de luna decembrie 2020, pana la 274,918 miliarde lei si cu 15,5% (12,1% in termeni reali) fata de ianuarie 2020", arata datele BNR. Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei s-au majorat cu 1,2% fata de luna anterioara, pana la 153,294 miliarde lei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Creditul guvernamental a crescut in luna ianuarie 2021 cu 3,7 la suta fata de luna decembrie 2020, pana la 150,907 miliarde lei. In raport cu ianuarie 2020, acesta a crescut cu 26,4 la suta (22,7 la suta in termeni reali), anunța BNR. Citește și: Noroc bun! Ultimul strigat de disperare al…

- ”Creditul guvernamental a crescut in luna decembrie 2020 cu 2,6% fata de luna noiembrie 2020, pana la 145,588 miliarde lei. In raport cu decembrie 2019, acesta a crescut cu 25,3% (22,7% in termeni reali). Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna decembrie 2020 cu 2,6% fata…

- Creditul guvernamental a crescut in luna decembrie 2020 cu 2,6 la suta fata de luna noiembrie 2020, pana la 145,588 miliarde lei. In raport cu decembrie 2019, acesta a crescut cu 25,3 la suta (22,7 la suta in termeni reali), anunța BNR. Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile…

- Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna noiembrie 2020 cu 1,5% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 410,28 miliarde de lei si cu 15% (12,6% in termeni reali) fata de aceeasi luna a anului trecut, conform datelor Banca Nationala a Romaniei. Depozitele in lei ale rezidentilor,…

- ”Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna noiembrie 2020 cu 1,5% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 410,279 miliarde lei si cu 15% (12,6% in termeni reali) fata de aceeasi luna a anului trecut. Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 64,4% in totalul depozitelor…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut, in luna noiembrie 2020, cu 0,7% fata de luna octombrie 2020 (0,5% in termeni reali), pana la nivelul de 281 miliarde lei, anunța Banca Nationala a Romaniei. Creditul in lei, cu o pondere de 69,3% in volumul total al creditului…

- Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul III 2020 a fost de 254,951 miliarde lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 5,6% fata de trimestrul II 2020 si in scadere, cu 6% fata de trimestrul III 2019, arata datele provizorii publicate de Institutul National…

- Potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei, oamenii au mai multi bani in banca, in timp ce imprumuturile sunt mai putine. Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut, in octombrie 2020, cu 0,6% fata de septembrie 2020, la peste 279,172 miliarde lei. Creditul…