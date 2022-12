Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada 1.I-31.X 2022, exporturile FOB au insumat 76,833 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 105,238 miliarde euro. In perioada 1.I-31.X 2022, exporturile au crescut cu 25,8%, iar importurile au crescut cu 31,1%, comparativ cu perioada 1.I-31.X 2021. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF)…

- Veniturile bugetului general consolidat au insumat 378,80 miliarde lei in primele zece luni ale anului 2022, cu 22,7% peste nivelul incasat perioada similara a anului trecut. Evolutia acestora fost influentata preponderent de avansul veniturilor din TVA, veniturilor nefiscale, incasarilor suplimentare…

- Deficitul de cont curent al Romaniei s-a majorat in primele noua luni la 20,1 miliarde euro, cu 59% peste nivelul din perioada similara din 2021, in conditiile in care schimburile internationale de bunuri au generat un deficit de 23,7 miliarde euro, in cr

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in perioada ianuarie - septembrie 2022, un deficit de 20,181 miliarde euro, comparativ cu 12,640 miliarde euro in perioada ianuarie - septembrie 2021, informeaza Banca Nationala a Romaniei printr-un comunicat. Fii la curent cu cele mai noi…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele noua luni ale acestui an a crescut cu 8,313 miliarde euro, la 25,063 miliarde de euro, in conditiile in care exporturile au urcat cu 26,2%, iar importurile s-au majorat cu 31,7%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri,…

- In perioada ianuarie - august 2022 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 16,986 miliarde euro, comparativ cu 10,742 miliarde euro in perioada ianuarie - august 2021, anunța BNR.

- ”In luna august 2022, exporturile FOB au insumat 7,618 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 10,841 miliarde euro, rezultand un deficit de 3,222 miliarde euro. Fata de luna august 2021, exporturile din luna august 2022 au crescut cu 34,3%, iar importurile au crescut cu 46,5%. In perioada 1.I-31.VIII…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele opt luni ale acestui an a crescut cu 7,381 miliarde euro, la 22 miliarde de euro, in conditiile in care exporturile au urcat cu 25,1-, iar importurile s-au majorat cu 31-, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate luni. Conform…